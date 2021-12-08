Messi tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Paris Saint-Germain forması ile, Club Brugge ağlarını iki kez sarsan Messi, Şampiyonlar Ligi’nde 38 farklı takıma gol atan ilk isim olarak tarihe geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain sahasında Club Brugge ile karşılaştı. Fransız ekibi karşılaşmayı 4-1 kazanırken, Lionel Messi de tarihe geçti.

Club Brugge ağlarını biri penaltıdan olmak üzere iki kez sarsan Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi’nde 38 farklı takıma gol atan ilk isim olarak tarihe geçti.