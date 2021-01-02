Mesut Dilsöz: “Oyuncularım aslanlar gibi oynadılar”

Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, 2-1 kaybettikleri Ümraniyespor maçı sonrası, “Oyuncularım ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Özellikle ikinci yarı aslanlar gibi oynadılar” dedi.

TFF 1. Lig’in 17. hafta maçında Akhisarspor, İstanbul deplasmanında Ümraniyespor’a 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonunda açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, “Hak ettiğimiz bir maçtı. Oyuncularım ellerinden gelenin fazlasını yaptılar, özellikle ikinci yarıda. Oyunun kontörlünü 1-1’de elimize almalıydık. Oyuncularım galibiyeti hak ediyor. Ama oyunun hakimiyetini kaçırınca golü yedik. Pozisyonlarımız var değerlendiremediğimiz. Bir tane penaltı pozisyonumuz var. Verilse, rakip kırmızı kart görecekti. Tartışılır. 4 haftadır hakemler tercih haklarını rakipten kullanıyor. Aynı pozisyonlarda rakibe farklı bize farklı uygulama oluyor. Bu konuda canımız yanıyor. Hakemlerin daha dikkatli maçların yönetilmesi lazım. Adanaspor ile erteleme maçı oynayacağız. Ona hazırlanacağız. Bir yandan da oyuncularımız eksiliyor. Bugün İrfan da ayrıldı. Kalan oyuncularımızla Adana maçına hazırlanacağız. Oyuncularımı kutluyorum. Ellerinden geleni sahaya yansıttılar özellikle ikinci yarı aslan gibi oynadılar” dedi.