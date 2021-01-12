Mesut Özil: "Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulübü"

Fenerbahçe’nin transfer etmek istediği Arsenal’in yıldız futbolcusu Mesut Özil, sarı-lacivertlilerle ilgili olarak, "Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüm. Fenerbahçe, İspanya’daki Real Madrid gibi. Türkiye’nin en büyük kulübü. Eğer Türkiye’ye gidersem, sadece Fenerbahçe’ye giderim" dedi.
Yıldız futbolcu, gelmiş geçmiş en beğendiği Türk futbolcu sorusuna ise, ’Rıdvan Dilmen’ diye cevap verdi. Mesut, futbolu bırakmasıyla alakalı, "Futbolu bırakmadan önce oynamak istediğim iki ülke var. Türkiye ve ABD. Eğer Türkiye’ye gidersem, sadece Fenerbahçe’ye giderim" açıklamasında bulundu.
Mesut Özil’in bu soru cevap programına ESPN ve Mirror gibi büyük medya kuruluşları da geniş yer verirken, özellikle ’Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulübü’ cevabını manşetlere taşıdı.Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 01:23