Fenerbahçe’nin yıldızı futbolcusu Mesut Özil, Fatih Karagümrük ile oynanacak olan mücadelede sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11’de görev yapacak.

Süper Lig’de oynanacak olan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil ilk kez 11’de şans buldu. Teknik Direktör Erol Bulut’un Fatih Karagümrük karşısına görev verdiği 11 şöyle:

"Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Bright Osayi-Samuel, Mesut Özil, Enner Valencia, Mame Thiam."