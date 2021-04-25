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Mesut Özil kadroda yer almadı

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Kasımpaşa maçı kadrosunda yer almadı.

Mesut Özil kadroda yer almadı
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Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Kasımpaşa maçı kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almadı. Son olarak Süper Lig’in 28. haftasında 4 Mart’ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giyen ve müsabakanın 67. dakikasında sakatlanan Özil, sakatlığı sebebiyle uzun süre takımından ayrı kalmıştı. Kasımpaşa’ya karşılaşmasında kadroda olma durumu Emre Belözoğlu’nun tercihine bırakılan tecrübeli isim, kadroda yer almadı.
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