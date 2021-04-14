Mesut Özil ve Nazım Sangare takımla çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. hafta maçında pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Mesut Özil ile Nazım Sangare antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
Altay Bayındır’ın doğum günü kutlandı
İdman öncesinde başarılı file bekçisi Altay Bayındır’ın doğum günü kutlandı. Tebrikleri kabul eden 23 yaşındaki milli kaleci, bu jestten dolayı teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.Sarı-lacivertli ekip, Başakşehir hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.