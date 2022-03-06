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Mesut Özil yedek kulübesinde

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Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, yaşadığı sakatlık sonrasında Trabzonspor maçında yedek kulübesinde yer aldı.

Mesut Özil yedek kulübesinde
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Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, yaşadığı sakatlık sonrasında Trabzonspor maçında yedek kulübesinde yer aldı.

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, uzun bir aranın ardından Trabzonspor maçında kadroya dahil edildi. Özil, sakatlığı sebebiyle uzun bir ara takımdan ayrı kalırken 8 maç sonra kadroda yer aldı. Ligde son olarak 10 Ocak’ta oynanan Altay mücadelesinde görev alan Özil, 5 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Avrupa maçında görev alamamıştı.

Özil, Trabzonspor maçına yedekler arasında başladı.

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