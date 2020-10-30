Mesut Yılmaz için saygı duruşu

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın hayatını kaybetmesinin ardından bu hafta oynanacak maçlarda saygı duruşunda bulunulması kararı alındı.
"Eski Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz’ın İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Mesut Yılmaz için 30, 31 Ekim, 1, 2 Kasım tarihlerinde oynanacak Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Merhum Mesut Yılmaz’a Allah’tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz."Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020, 13:26