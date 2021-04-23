banner4227
banner4308

Mete Kalkavan bu hafta da Galatasaray maçını yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 37. haftasında oynanacak maçlardan 6 tanesinin hakemlerini açıkladı. Geçtiğimiz hafta Galatasaray-Trabzonspor maçını yöneten Mete Kalkavan, FT Antalyaspor-Galatasaray maçında da düdük çalacak.

Mete Kalkavan bu hafta da Galatasaray maçını yönetecek
banner3909

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 37. haftasında oynanacak maçlardan 6 tanesinin hakemlerini açıkladı. Geçtiğimiz hafta Galatasaray-Trabzonspor maçını yöneten Mete Kalkavan, FT Antalyaspor-Galatasaray maçında da düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 6 karşılaşmada görev alacak hakemler şöyle:

Cuma

20.30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

Cumartesi

13.30 Konyaspor - Hatayspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

20.30 FT Antalyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan

20.30 Denizlispor - DG Sivaspor: Hüseyin Göçek

20.30 Beşiktaş - Hes Kablo Kayserispor: Cüneyt Çakır
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Bilbao...
UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Bilbao...
  1. SPOR

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3197

banner3841