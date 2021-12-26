banner4556

Metin Diyadin: "Sıralamayı bizlerin belirleyemeyeceği ortada"

banner4336

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Ümraniyespor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Ligdeki sıralamayı maalesef ne oynarsak oynayalım bizlerin belirleyemeyeceği ortada" dedi.

Metin Diyadin: "Sıralamayı bizlerin belirleyemeyeceği ortada"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Ümraniyespor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Ligdeki sıralamayı maalesef ne oynarsak oynayalım bizlerin belirleyemeyeceği ortada" dedi.

banner4575

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor’a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Oyunu ilk yarı ve ikinci yarı olarak değerlendirmek lazım. Rüzgarın iki takım için de etkisi vardı. Oyuna iyi başlayamadık. İki gol yedik, geriye düştük. Maçın ikinci yarısında tek kale oynadığımız, pozisyonları kaçırdığımız bölümler oldu. Hakem gözünün önündeki tekmeyi görmedi ve sarı kart göstermedi. Daha önce de bizim maçımızı yönetti. Tekrar bizim maça verildi. Zorla herhangi bir şey olmaz. Ligdeki sıralamayı da maalesef ne oynarsak oynayalım bizlerin belirleyemeyeceği ortada" diye konuştu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Recep Uçar: “Sene sonunda hikayemiz güzel olacak”
Recep Uçar: “Sene sonunda hikayemiz güzel olacak”
  1. SPOR

banner4558

banner3841

banner4577

banner4321