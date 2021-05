Metin Koç: "44 yıllık özlemi hasret bugün son bulacak inşallah"

Giresunspor yönetim Kurulu üyesi Metin Koç, Tuzlaspor maçından önce yaptığı açıklamada, "44 yıllık özlemi hasret bugün son bulacak inşallah" dedi.Giresunspor yönetim kurulu üyesi Metin Koç, TFF 1. Lig’in son haftasında deplasmanda Tuzlaspor ile oynadıkları maç öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok heyecanlı olduğunu belirten Koç, "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. 44 yıllık özlemi hasret bugün son bulacak inşallah. Bizim nesil hiç Süper Lig yüzü görmedik. Allah inşallah bugün bize bunu nasip edecek. Biz Giresunspor’un 2014 yılından beri resmi sponsorum. 2016-2019 yılları arasında başkan vekilliği yaptım. Bu gece uyku uyumadım. Sabah kalktığımda midem ağrıyordu. Kelimelerle ifade edilemiyor şu an içinde bulunduğum duydu. Keşke buraya kalmasaydı daha önce bitseydi. Demek ki kısmet böyleymiş. Kutlamalar için her tarafta hazırlıklar var. Bütün şehir, İstanbul’un tüm ilçelerinde bayramlarımız asıldı. Giresun’da her şey hazır. Yarın takım otobüsü indiği zaman büyük bir şölen olacak. İnşallah kimse mahcup olmayacak" diye konuştu.