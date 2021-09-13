Metin Oktay kabri başında anıldı

Galatasaray Kulübü’nün efsane isimlerinden "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 30. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Metin Oktay’ın kabri başında Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.
Galatasaray Kulübü’nün efsane isimlerinden "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 30. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Galatasaray Kulübü’nün efsane isimlerinden "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 30. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Metin Oktay’ın kabri başında Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.