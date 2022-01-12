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Metin Öztürk: "Biz de diğer aday da bir seçim çalışması içinde değiliz"

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Galatasaray eski başkan adaylarından Metin Öztürk, Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın bazı adayların seçime hazırlandıklarıyla ilgili açıklamasına cevap vererek, "Biz de diğer aday da bir seçim çalışması içinde değiliz" dedi.

Metin Öztürk: "Biz de diğer aday da bir seçim çalışması içinde değiliz"
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Galatasaray eski başkan adaylarından Metin Öztürk, Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın bazı adayların seçime hazırlandıklarıyla ilgili açıklamasına cevap vererek, "Biz de diğer aday da bir seçim çalışması içinde değiliz" dedi.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas’in dün yaptığı basın toplantısında ’seçimden çıkan bazı adayların yeni seçime hazırlandıklarını biliyoruz’ açıklamasına Elmas ile birlikte seçimde yarışan Metin Öztürk cevap verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztürk, "Burak Başkan, başarısızlığını kamufle etmek için şimdi de bizi kullanmasın. Biz de diğer aday da bir seçim çalışması içinde değiliz" ifadelerini kullandı.

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