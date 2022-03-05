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Metin Öztürk: "Göztepe ve Rize’nin mağlubiyetine sevinir olmak, pes artık!"

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Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Metin Öztürk, Galatasaray’ın Konyaspor karşısında aldığı 2-0’lık mağlubiyetin ardından "116 yılda bizi getirdikleri nokta Göztepe ve Rize’nin mağlubiyetine sevinir olmak. Pes artık. İbra ironimizi anlamayanlara da sevgiler" dedi.

Metin Öztürk: "Göztepe ve Rize’nin mağlubiyetine sevinir olmak, pes artık!"
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Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Metin Öztürk, Galatasaray’ın Konyaspor karşısında aldığı 2-0’lık mağlubiyetin ardından "116 yılda bizi getirdikleri nokta Göztepe ve Rize’nin mağlubiyetine sevinir olmak. Pes artık. İbra ironimizi anlamayanlara da sevgiler" dedi.

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi ve Galatasaray Başkan Adayı olarak seçime girmiş olan Metin Öztürk, sarı-kırmızılıların Konyaspor karşısında aldığı 2-0’lık mağlubiyetin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Öztürk, sarı-kırmızılı yönetime tepki göstererek, "116 yılda bizi getirdikleri nokta Göztepe ve Rize’nin mağlubiyetine sevinir olmak. Pes artık. İbra ironimizi anlamayanlara da sevgiler" ifadelerine yer verdi.

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