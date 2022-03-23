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Metin Öztürk: "Ne mali ne idari olarak ibra etmeyeceğim"

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Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Metin Öztürk, sarı-kırmızılıların cumartesi günü yapılacak genel kurulunda yönetimi mali ve idari açıdan ibra etmeyeceğini söyledi.

Metin Öztürk: "Ne mali ne idari olarak ibra etmeyeceğim"
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Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Metin Öztürk, sarı-kırmızılıların cumartesi günü yapılacak genel kurulunda yönetimi mali ve idari açıdan ibra etmeyeceğini söyledi.

Galatasaray mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yapılıyor. Toplantıda, son başkanlık seçiminde aday olan divan kurulu üyesi Metin Öztürk açıklamalarda bulundu. Cumartesi günü belki de tarihlerinin en önemli genel kurulunu yapacaklarını belirten Öztürk, "Gerek mali gerek idari açıdan 117 yılın en kötü dönemini yaşıyoruz. 15. sıradaki yerimize bakınca anlıyorum ki bu yönetim saha, masa, kasadan sonra tasada da sıfır. Eskiden mayıslar bizim derdik, martta hedefsiz kaldık. Kümede kalmak hedef değilse tarihimizin en kötü yönetimini ne mali, ne idari olarak ibra etmeyeceğim" diye konuştu.

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