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Mevlüt Çelik Karacabey Belediyespor’da

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2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Kocaelispor’dan defans oyuncusu Mevlüt Çelik’i kadrosuna kattı.

Mevlüt Çelik Karacabey Belediyespor’da
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2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Kocaelispor’dan defans oyuncusu Mevlüt Çelik’i kadrosuna kattı.

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Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, " Bugün eksik olarak gördüğümüz defans mevkiine transfer yaptık. Kocaelispor’dan transfer ettiğimiz Mevlüt Çelik ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. " dedi.

24 yaşında olan ve Eskişehirspor altyapısından yetişen Mevlüt Çelik, Eskişehirspor ve Kocaelispor formalarını terletti. Çelik, Kocaelispor formasıyla bu sezon 5 maça çıktı.

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