MHK Başkanı Serdar Tatlı’nın acı günü

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı’nın annesi Fatma Tatlı, hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı’nın annesi Fatma Tatlı’nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Fatma Tatlı’nın cenazesi bugün (10 Mart) ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Şanlıurfa Harran Kapı Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhume Fatma Tatlı’ya Allah’tan rahmet; Serdar Tatlı, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz."