MHK eski başkan vekili Ahen Tüzün hayatını kaybetti

TFF eski hakemlerinden ve bir dönem Merkez Hakem Kurulu eski başkan vekili görevini de yapan Ahen Tüzün, hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada; "Türk hakemliğine uzun yıllar hizmetlerde bulunan, eski hakem ve Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili Ahen Tüzün hayatını kaybetti. Ahen Tüzün’ün cenazesi bugün (4 Ağustos Salı) ikindi namazını müteakiben Ankara İsmet Oğultürk Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhum Ahen Tüzün’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve hakem camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.