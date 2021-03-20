MHK Eski Başkanı Bülent Yavuz hayatını kaybetti

Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz, hayatını kaybetti.

Merkez Hakem Kurulu’nun eski başkanı Bülent Yavuz vefat etti. FIFA kokartlı eski hakem Yavuz için Türkiye Futbol Federasyonu başsağlığı mesajı yayımlarken, bugün ve yarın oynanacak olan tüm profesyonel maçlarda, Bülent Yavuz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. TFF’nin Bülent Yavuz’un vefatı nedeniyle yayımladığı mesaj şu şekilde:

"Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakemimiz Bülent Yavuz’un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Uzun yıllar Süper Lig’de maç yöneten Bülent Yavuz, FIFA kokartı taşıdı ve uluslararası maçlarda ülkemizi temsil etti. Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevinde bulunan Yavuz, Federasyonumuza MHK danışmanı olarak da çok önemli hizmetlerde bulundu.

Bülent Yavuz anısına 20 ve 21 Mart tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Merhum Bülent Yavuz’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz."