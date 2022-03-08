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MHK, sezonun geri kalanında görev yapacak Süper Lig hakemlerini yeniden belirledi. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek gibi isimler listede yer almadı.

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MHK, sezonun geri kalanında görev yapacak Süper Lig hakemlerini yeniden belirledi. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek gibi isimler listede yer almadı.

MHK, sezonun geri kalanında görev yapacak Süper Lig hakemlerini yeniden belirledi. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek gibi isimler listede yer almadı.
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MHK, sezonun geri kalanında görev yapacak Süper Lig hakemlerini yeniden belirledi. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek gibi isimler listede yer almadı.

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