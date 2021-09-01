MHK, spor medyasına yeni kurallarla ilgili seminer verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, spor basınına yeni kurallarla ilgili seminer verdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) Levent Tesisleri’nde düzenlenen seminere, MHK Başkanı Serdar Tatlı, VAR Koordinatörü Barış Şimşek, TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg ile TFF Hakem Gelişim Müdürü Burçin Keskin katıldı. TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, seminerde UEFA’nın aldığı yeni kararlar ve Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasındaki değişiklikler üzerinde durulacağını belirterek, toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Seminer öncesi açıklamalarda bulunan MHK Başkanı Serdar Tatlı ise seminerin düzenlenmesi için TSYD’den aldıkları daveti severek kabul ettiklerinin altını çizerek, "Biz seminer ve eğitimlerde hakem arkadaşlarımızla nelere çalışıyorsak, onlara UEFA’dan gelen talimatları nasıl anlatıyorsak, sizleri de bu konularla ilgili bilgilendirmeye geldik” açıklamasını yaptı.

“Önemli olan doğru iletişimle neleri daha iyi yapabileceğimizi sorgulamak”

MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg de TSYD’den doğru bir zamanda seminer daveti aldıklarını belirterek, "Sizlere yardımcı olmak için her türlü iletişime açığım. Önemli olan doğru iletişimle neleri daha iyi yapabileceğimizi sorgulamak. Benim burada gözlemlediğim en büyük problemlerden biri, televizyonda yorum yapan eski hakemler güncel değiller ve yeni talimatları bilmiyorlar. Geçen hafta Avrupa’da önemli bir toplantı yapıldı, UEFA’nın son güncellemeleri orada hakemlere anlatıldı. Bugün yapmak istediğimiz şey, bu sezon için belirlediğimiz önemli konuları aktarmak” şeklinde konuştu.

“Hakemlerin görevi oyun kuralları ve VAR protokolünü uygulamak”

Uilenberg, Süper Lig’de geçen hafta Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maçtaki oyuncu değişikliğiyle ilgili yaşanan tartışmaya değinerek, "Unutulmamalıdır ki hakemlerin görevi, oyun kuralları ve VAR protokolünü uygulamak. Ancak hakemler müsabaka talimatlarıyla ilgili sorumlu değillerdir. Yani hakemlerin kaç oyuncu girdiği, yabancı oyuncu sayısı kaç olduğuyla ilgili sorumluluğu yoktur. Beşiktaş- Fatih Karagümrük maçındaki olayda hakemin hiçbir sorumluğu yoktur. Hakemin sorumluğu sadece oyun kuralları ve VAR protokolüdür. Diğer talimatlardan sorumlu olanlar kulüpler ve onların çalışanlarıdır” ifadelerini kullandı.

“VAR sadece açık ve bariz hatalarda gözden kaçan ciddi olaylarda hakeme yardımcı olur”

Sahada alınan kararlarla ilgili esas aktörün hakem olduğunu sözlerine ekleyen Uilenberg, "Hakemin kararı, video görüntüleri bariz ve açık bir hata olduğunu ispatlamadığı sürece değişmeyecektir. VAR, sadece açık ve bariz hatalarda, gözden kaçan ciddi olaylarda hakeme yardımcı olur. Sloganımız minimum müdahale, maksimum fayda” değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından Uilenberg ve Burçin Keskin, mücadeleler, ayağa basma, el ve kolların kural dışı kullanılması, tutma, elle oynama, aldatma, itiraz, yerde kalan oyuncular, ofsayt ile VAR uygulamaları başlıkları altında görüntüler eşliğinde sunum yaptı.

Uilenberg, Süper Lig’in 4. haftasından itibaren VAR’da hangi pozisyonun incelendiğinin yayıncı kuruluş ekranlarında yer alacağını da sözlerine ekledi.