Miguel Crespo: "Tek hedefimiz takımın kazanma alışkanlığını geri getirmek"

Fenerbahçe’nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, kendileri için bu sezon işlerin iyi gitmediğini dile getirerek, "Bizim tek hedefimiz takımın kazanma alışkanlığını geri getirmek. Bütün hedefimiz bu. Hedefimizin bilincindeyiz, kendi aramızda da bu tarz konuşmalar yapıyoruz" dedi.

Sarı-lacivertli takımın 25 yaşındaki futbolcusu Crespo, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Antalya’da devam eden kamp çalışmaları hakkında konuşan Crespo, "Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Takımımız; çalışmak, hocanın isteklerini anlayabilmek ve daha iyi öğrenebilmek için çok istekli. Bu tarz kamp ortamları takımdaki birlikteliği de arttırıyor. Burada yapacağımız çalışmalar sezonun geri kalan kısmında bizim için çok önemli olacak. Hiç şüphe yok ki bu tarz kamp ortamları takımdaki birlikteliği çok daha fazla arttırıyor. Birlikte daha fazla çalışma, birbirimizi daha iyi tanıma fırsatı buluyoruz. Buradaki tek hedefimiz takımca hep beraber daha iyiye gitmek" ifadelerini kullandı.

"Her gün daha fazlasını göstermeye çalışıyorum"

Bireysel performansıyla ilgili olarak Miguel Crespo, "Daha önceki röportajlarda da belirttiğim gibi ben her gün bir gün öncesinde daha da fazlasını göstermeye çalışıyorum. Her gün antrenmanlarda en iyimi göstermeye çalışıyorum. Bunların da meyvesini performansımı arttırarak aldım. Tabii ki takım arkadaşlarımı zaman içinde daha fazla tanımam da performansımı arttırmam anlamında bana çok yardımcı oldu. Onların varlığı benim de performansımı artırıyor. Bu yüzden çok mutluyum. Umarım performansım bu şekilde artarak devam eder" değerlendirmesini yaptı.

"Taraftar desteğinin bütün futbolcular için büyük önemi var"

Taraftarların kendisine olan destekleriyle ilgili de konuşan Crespo, "Hiç şüphe yok ki taraftarlarımızın desteği bizler için çok önemli. Bireysel değil, takım olarak onların desteğine çok ihtiyacımız var. Onların bize göstermiş olduğu desteğin bütün futbolcular için çok büyük önemi var. Böyle devam etmelerini istiyorum. Her zaman yanımızda olsunlar, bizi desteklesinler. Biz onları mutlu edebilmek için çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Amacımız maçlarımızı kazanıp yukarı olabildiğince yaklaşabilmek"

Sezonun kalan bölümüyle ilgiliyse Portekizli futbolcu, "Ligde önümüzde hala çok fazla maç var ve bizim odağımız bu maçları kazanmak, çalışmak. Çok zor bir lig. Her takım puan kaybedebiliyor. Bizim yapmak istediğimiz maçlarımızı kazanıp yukarı olabildiğince yaklaşabilmek. Aynı zamanda kupa ve Konferans Ligi hedeflerimiz de var. Bunlar eleme usulü turnuvalar. Onlara da çok iyi hazırlanmamız gerekiyor çünkü bu turnuvaları da kazanmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"Futbolda birlik olmanız gerçekten çok önemli"

Teknik Direktör İsmail Kartal’ın da vurguladığı birlik olma konusuyla ilgili düşüncelerini de aktaran Miguel Crespo, "Hocamızın da belirttiği gibi futbolda birlik olmanız gerçekten çok önemli. Futbol tek başınıza bir şey kazanabileceğiniz bireysel bir spor değil. Maçları, takım halinde kolektif şekilde iyi oynarsanız kazanabiliyorsunuz. Hocamız sürekli bunun önemini vurguluyor, bize pozitif mesajlar vermeye çalışıyor. Kendisinin çok iyi bir enerjisi var. Biz de çok fazla çalışarak onun bu iyi enerjisinin karşılığını ona vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Burası kazanma kültürü olan bir kulüp"

Fenerbahçe’nin kazanma kültürü olan bir kulüp olduğuna vurgu yapan Crespo, bu sezon işlerin iyi gitmediğini, dolayısıyla bu alışkanlığı geri getirmek istediklerini dile getirerek, "Futbolcularla kendi aramızda yorumlar yapıyoruz çünkü burada hepimiz kazanmak istiyoruz. Burası kazanma kültürü olan bir kulüp. Bu sezon maalesef işler istediğimiz gibi gitmedi, kaybettiğimiz puanlar oldu. Bizim tek hedefimiz takımın kazanma alışkanlığını tekrar geri getirmek. Bütün hedefimiz bu. Hedefimizin bilincindeyiz, kendi aramızda da bu tarz konuşmalar yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

"Herkesin kendini hazır tutması gerekiyor"

Crespo, pandemi koşulları ve sakatlıklarla ilgili de değerlendirmeler yaparak, şunları söyledi:

"Bu şartlar her takımı çok fazla etkiliyor. Bu da şu anlama geliyor; her oyuncu her zaman hazır olmalı. Bugün süre alan oyuncular yarın sakatlık veya pandemi sebebiyle süre alamadığında bugün süre alamayan oyunculara şans gelecektir. Dolayısıyla herkesin kendini hazır tutması gerekiyor. Bütün dünyayı etkileyen pandemi var. Futbolda sakatlıklar olabiliyor. Dolayısıyla herkese şans gelecektir. Herkesin kendini hazır tutması gerekiyor ve bizim bir olduğumuzu, Fenerbahçe olduğumuzu ve hedefimizin bir olduğunu unutmadan çalışmalarını sürdürmesi gerekiyor."

Gol sevinçleriyle ilgili de konuşan başarılı oyuncu, "Benim tarzım bu. İçimdeki mutluluğu her zaman dışarı vurmak istiyorum. Sadece taraftarlarımız değil, kız arkadaşım da bana sürekli bir şeyler söyledi, dile getirdi. O an içimden gelen otomatik bir hissin dışa vurumu. Bir sonraki sefer belki bu anlamda daha dikkatli olurum ama içimden geleni tutmayı seven biri değilim" ifadelerini kullandı.

"Her şeyini vermeye çalışan bir oyuncuyum"

Saha içindeki güçlü yönleri sorulduğunda ise Miguel Crespo, "Ben her şeyden önce sahada her şeyini vermeye çalışan bir oyuncuyum. Hayatımı vermeye çalışırım çünkü yaptığım işi gerçekten çok seviyorum ve bu işi yaptığım için ayrıcalıklı olduğumu düşünüyorum. İlk olarak sayabileceğim özelliğim bu. Agresif bir futbolcuyum. İki ceza sahasına da sürekli koşmayı seven, hem ofansta hem defansta takımına yardım etmeyi seven bir oyuncuyum" yanıtını verdi.

Vücuduna maksimum anlamda destek olmaya çalıştığını sözlerine ekleyen Crespo, "Antrenmanlardan önce ve sonra fitness salonuna gidiyorum ve toparlanma için bir sürü hareket ve çalışma yapıyorum ki maça hazır olabileyim çünkü bizim hedefimiz maçlar. Ben de iki maç arası mümkün olduğunca iyi toparlanabilmek için vücuduma çok iyi bakmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"Taraftarlarımızın güveni çok önemli"

Son olarak sarı-lacivertli taraftarlara seslenen Crespo, "Onlara şöyle bir mesaj vermek istiyorum; Onların bize olan güveni gerçekten çok önemli. Ben her gün elimden gelenin fazlasını vereceğime söz veriyorum. Aynı şekilde takım arkadaşlarım da Hiç şüphe yok ki hepimiz elimizden gelenin en iyisini vereceğiz. Onların desteği ve bizlerin onlarla birlikte olması çok önemli ki sezonu olabilecek en iyi şekilde bitirelim" diyerek sözlerini noktaladı.