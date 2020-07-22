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Milan’da Hakan Çalhanoğlu rüzgarı

İTALYAN EKİBİ MİLAN'DA FORMA GİYEN MİLLİ FUTBOLCU HAKAN ÇALHANOĞLU, KORONA VİRÜS NEDENİYLE LİGE VERİLEN ARADAN SONRASINDA OYNADIĞI 10 MAÇTA 4 GOL, 7 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEYEREK TAKIMINI SIRTLAYAN İSİM OLDU.

Milan’da Hakan Çalhanoğlu rüzgarı

İtalyan ekibi Milan’da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, korona virüs nedeniyle lige verilen aradan sonrasında oynadığı 10 maçta 4 gol, 7 asistlik performans sergileyerek takımını sırtlayan isim oldu.

İtalya’da Hakan Çalhanoğlu rüzgarı esmeye devam ediyor. Milan’da forma giyen yıldız futbolcu, korona virüs nedeniyle ara verilen liglerin başlamasından sonra gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Son olarak Sassuolo ile deplasmanda oynayan Milan’da milli futbolcu, Zlatan Ibrahimovic’in attığı 2 golün de asistini yaptı.

10 maçın 7’sinde skora katkı

26 yaşındaki futbolcu, pandemi sonrasında 9’u Serie A, 1 de İtalya Kupası’nda olmak üzere oynadığı 10 resmi müsabakanın 7’sinde skora katkıda bulundu. Hakan Çalhanoğlu bu süreçte rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 7 de asist yaptı. Hakan, pandemi öncesinde oynadığı 26 müsabakada ise 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

Milan, Serie A’da ligin yeniden başlamasından sonra oynadığı 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmezken, 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İtalyan temsilcisinin bu performansında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun payı büyük bulunuyor.

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