Milli atıcılardan bronz madalya

Hindistan’da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası Trap Karışık Takım yarışmasının finalinde milli sporcular Yavuz İlnam ve Safiye Sarıtürk attıkları 38 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.
Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021, 19:56
Hindistan’da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası Trap Karışık Takım yarışmasının finalinde milli sporcular Yavuz İlnam ve Safiye Sarıtürk attıkları 38 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.
Hindistan’da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası Trap Karışık Takım yarışmasının finalinde milli sporcular Yavuz İlnam ve Safiye Sarıtürk attıkları 38 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.
Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021, 19:56