Milli atlet Mert Kahraman’dan gümüş madalya

Tallinn’deki Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye’nin ilk madalyası Mert Kahraman’dan geldi. Mert, yürüyüş mücadelesinde en iyisi derecesini gerçekleştirerek gümüş madalya elde etti.

Estonya’daki Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası’nda 10,000 metre yürüyüş mücadelesinde yarışan Mert Kahraman Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanırken, Mazlum Demir dördüncü oldu. İki ay önceki Avrupa Yürüyüş Kupası’nın kürsüdeki ismi Serhat Güngör ise bu kez uzun süre lider götürdüğü yarışmayı 14’üncü olarak tamamladı.

Yarışın başından itibaren önde giden üç Türk yürüyüşçüden Mert Kahraman, son metreye kadar zirve yarışında kaldı. Bitime üç tur kala atak yapan İspanyol Paul McGrath’ın arkasında ikinci sıraya çıkan Mert, Rus rakibinin ataklarına karşılık verdi ve finişe 42:32.19 ile ulaştı. En iyi derecesini yarım dakika geliştiren Mert, böylece 2021 Avrupa U20 Şampiyonası’nda kürsüye çıkan ilk Türk atlet oldu.

Yarışta son tura üçüncü sırada giren Mazlum Demir ise Rus Dimitri Gramaçkov’a geçilince madalyadan oldu. Sona doğru nefes nefese kalan Mazlum, elinden geleni yapmasına rağmen önündeki rakibini yakalayamadı ve yedi saniye farkla dördüncülükte kaldı. Genç yürüyüşçü, 42:47.56 ile PB yaptı.

10,000 metre yürüyüşte listedeki favorilerden biri olan Serhat Güngör ise 44:24.69 ile 14’üncü sırada kaldı. 5000’i lider geçen, 7000’de ise üçüncü durumda olan Serhat, bir tur içinde beş sıra kaybetti ve sonrasında toparlayamadı. Güngör, finişte 1 dakika 52 saniye farkla 14’üncü oldu.