Milli atletlerden Fransa’da başarılı sonuçlar

Atletizmde Türk mili takımının önemli isimleri, Fransa’nın Nantes ve Ville kentlerindeki iki ayrı yarışmada mücadele etti. Ville’de Kayhan Özer 60 metre yarışını, Muammer Demir de uzun atlamayı kazanırken, Nantes Salon Yarışmaları’nda Buse Arıkazan ikinci, Mikdat Sevler ise üçüncü sırayı aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre milli atletler, Fransa’nın Nantes ve Ville kentlerinde mücadele etti. Üç gün önce ilk yarışmasına yine Fransa’da çıkan Balkan şampiyonu Kayhan Özer, Ville’de 60 metre yarışına katıldı. Seçmede 6.72 koşan Kayhan, finalde 6.68’lik derecesiyle ilk sırayı elde etti.

Uzun atlamada Muammer Demir, 7.04’lük bir derece ile yarışmayı tamamlarken, dört katılımcı arasında ilk sırayı aldı.

Ville’de salon yürüyüş yarışmalarında ise Şahin Şenoduncu ile Evin Demir sahne aldı. Şahin, 20:16.78’lik dereceyle 5 bin metre yürüyüşü üçüncü sırada bitirirken, Evin 16:27.85 ile 3 bin metrede 11. sırada kaldı.

Nantes’ta yapılan Uluslararası Salon Yarışması’nda ise Mikdat Sevler ile Buse Arıkazan yarıştı. 60 metre engellide seçmeyi 7.76 ile noktalayan Mikdat, finalde 7.81 koşarak üçüncü oldu. Sırıkla atmada yarışan Buse Arıkazan, 4.08’lik atlayışıyla ikinciliği elde etti.