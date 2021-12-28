Milli buz hokeyi oyuncuları Beijing Kış Olimpiyatları için heyecanlı

2022 Kış Olimpiyatları yaklaşırken, İstanbul’da profesyonel buz hokeyi oyuncuları, antrenmanlarında etkin bir yöntem olarak kullanmak üzere Olimpiyat katılımcılarının oyun yapılarını izlemek ve analiz etmek için sabırsızlanıyor.

Hem erkek hem de kadın buz hokeyi milli takımları, şubat ayında yapılması planlanan Beijing 2022 Kış Oyunları’na katılmaya hak kazanamadı. Ancak İBB Kadın ve Erkek Buz Hokeyi Takımları Antrenörü Deniz İnce, takımların bir sonraki olimpiyatlara hazırlanmak için vakit kaybetmek istemediklerini söyledi. Antrenör İnce, Çin buz hokeyi ile özellikle ilgilendiğini de sözlerine ekleyerek, yakın gelecekte takımlarının Çinli takımlarla dostluk maçları oynamasını istediğini belirtti.

23 yaşındaki milli oyuncu Alara Lökbaş, Türk buz hokeyi takımlarının bir sonraki Kış Olimpiyatları için "daha iyi imkanlarla daha iyi yerlere gelmeyi" hedeflediklerini söyledi. "Her şey izlemekle başlar" diye ekleyen Lökbaş, ekip olarak tüm oyunları, maçları ve özellikle dünyaca ünlü oyuncuların Olimpiyatlardaki performanslarını analiz edeceklerini belirtti.

17 yaşındaki Ziya Efe Güçlü ise şu anda Erkekler Süper Ligi’nde forma giyiyor. Buz hokeyinin daha hızlı geliştiğini ve yabancı oyuncular, koçlarla birlikte oynama şansına sahip olmayı umduğunu belirtti.