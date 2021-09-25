Milli eskrimci Enver Yıldırım’dan bronz madalya

Milli eskrimci Enver Yıldırım, 2021-2022 uluslararası eskrim sezonuna güzel bir başlangıç yaptı. Bulgaristan’ın Filibe kentinde bugün (25 Eylül) başlayan Kılıç Satellite Turnuvası’nda piste çıkan Yıldırım, turnuvayı 3’ncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu ve yeni sezonun ilk uluslararası başarısını elde etti.

Turnuvada başarılı pul müsabakalarının ardından tablo-64’ü maç yapmadan geçen sporcu; tablo-32’de karşılaştığı Bulgar rakibi Yasen Stoyanov’u 15-7, t-16’da ise Fransız sporcu Antoine Gallay’ı 15-7 yenerek çeyrek-finalde Bulgar Ivan Mandov ile eşleşti. Bu turda da 15-5’lik galibiyetle yarı-finale yükselen Yıldırım, yarı-finalde mücadele ettiği İtalyan sporcu Francesco D’armiento’ya 15-4 mağlup olarak final şansını kaçırdı ve bronz madalya kazandı.

Aynı organizasyonda mücadele eden eskrimci Adem Doruk Küpeli 11., Bertuğ Cimo ise turnuvaya 36. sıradan veda etti.

Organizasyon kapsamında yarın kadınlar kılıç kategorisinde milli eskrimciler Tuğçe Rana Kaya, Fatma Zehra Köse ve Iryna Shchukla piste çıkacak.