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Milli eskrimci Nisanur Erbil’den gümüş madalya

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Nisanur Erbil, Sırbistan’ın Novi Sad şehrinde devam eden Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası’nın üçüncü gününde gümüş madalya alarak, gençlerde Türk eskrim tarihinin en iyi Avrupa Şampiyonası derecesini elde etti.

Milli eskrimci Nisanur Erbil’den gümüş madalya
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Nisanur Erbil, Sırbistan’ın Novi Sad şehrinde devam eden Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası’nın üçüncü gününde gümüş madalya alarak, gençlerde Türk eskrim tarihinin en iyi Avrupa Şampiyonası derecesini elde etti.

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Sırbistan’ın Novi Sad şehrinde devam eden Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası’nın üçüncü gününde Genç Kadınlar Kılıç kategorisinde piste çıkan milli eskrimci Nisanur Erbil, Türk eskrim tarihinin gençlerdeki en iyi Avrupa derecesini elde ederek organizasyonu ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Gerçekleştirilen karşılaşmalar sonucu; başarılı pul müsabakalarının ardından tablo-64’ü maç yapmadan geçen sporcu, t-32’de Rus Alina Pastukhova’yı 15-10, t-16’da Macar sporcu Luca Szucs’u 15-7, çeyrek finalde İtalyan sporcu Mariella Viale’yi 15-13 ve yarı finalde Alman Felice Herbon’u 15-7 mağlup ederek finalde Fransız Amalia Aime’nin rakibi oldu. Final karşılaşmasında 15-13 mağlup olan Nisanur Erbil gümüş madalya elde etti.

Şampiyonayı milli takım kafilesiyle birlikte takip eden Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkanı Murat Atalı, sporcuyu elde ettiği bu tarihi başarı için tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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