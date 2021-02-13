Milli futbolcuların karşılaşmasında kazanan Leicester City!

Leicester City, Premier Lig’in 24. haftasında evinde karşılaştığı Liverpool’u 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 mağlup etti. Liverpool’da milli futbolcu Ozan Kabak ilk defa forma giydi. Leicester’da da milli oyuncu Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, Cengiz Ünder ise oynamadı.
Devre arası transfer döneminde Liverpool’a katılan milli futbolcu Ozan Kabak, ilk maçına 11’de çıktı ve 90 dakika sahada kaldı. Leicester’da da milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 90 dakika oynadı. Cengiz Ünder ise süre almadı.Brendan Rodgers’ın öğrencileri puanını 46’ya yükseltirken, üst üste 3. yenilgisini alan Jürgen Klopp’un takımı 40 puanda kaldı.