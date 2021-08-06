Milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz yarı finale çıktı

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda mindere çıkan milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz, Kazak rakibi Alisher Yergali’yi mağlup ederek yarı finale yükseldi.Makuhari Messe’de erkekler serbest stil 97 kiloda güreşen Süleyman Karadeniz, Kazak Alisher Yergali ile çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Karşılıklı puanlarla başlayan maçta Süleyman Karadeniz 5-2 öne geçti. Milli güreşçi, müsabakanın ilk yarısını 5-3 önde tamamladı. İkinci devrede de üstün güreşen Karadeniz karşılaşmayı 8-7 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Yarı final karşılaşması bugün TSİ 12.45’te yapılacak.