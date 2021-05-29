Milli halterci Dilara Uçan’dan 3 madalya

Milli halterciler, 23 Mayıs-1 Haziran 2021 tarihleri arasında Özbekistan’ın Taşkent şehrinde düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası’nda 7. günün sonunda 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, "1 altın, 1 bronz, 1 gümüş madalyaya uzanan genç kardeşimizi ve antrenörlerini ve ailesini yürekten kutluyorum kulübümüzü tebrik ediyorum" dedi.Dünya Gençler Halter Şampiyonası’da 7. günün sonunda milli sporcuların toplam madalya sayısı 6 altın, 6 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 17 madalyaya ulaştı.