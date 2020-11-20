Milli judocu Vedat Albayrak 7. oldu

Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası’nın ikinci gününde erkekler 81 kilodaki judocu Vedat Albayrak, yedinci oldu.

Çekya’nın başkenti Prag’da devam eden Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası’nın ikinci gününde erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak sıkletinde yedinci oldu. Albayrak, ilk turu bay geçti. 2. maçında Polonyalı Damian Stepien’ı ipponla (3 shido) yendi. Milli judocu üçüncü turda Avusturyalı Shamil Borchashvili’yi waza-ari puanıyla yenerek çeyrek finalist oldu. Bu turda Bulgar İvaylo İvanov’a yenilen Albayrak, repesaj karşılaşmasında Belçikalı Sami Chouchi’ye mağlup olunca yedincilikte kaldı.

Erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, ilk tur maç yapmadan geçti. İkinci turda Yunan Georgis Markarian’ı waza-ari puanıyla yenerek bir üst tura çıktı. Milli judocu bu turda Avusturyalı Lukas Reiter’e altın skorda yenildi.

81 kilodaki Muhammed Mustafa Koç, ilk turda maç yapmadı. İkinci turda Slovak Alex Barto’yu waza-ari puanıyla yendi. Üçüncü turda Belçikalı Matthias Casse’ye yenildi.

Büyükler Avrupa Şampiyonası’nın son gününde kadınlarda +78 kiloda Kayra Sayit, direkt çeyrek final maçına çıkacak. Erkeklerde 90 kiloda Mihael Zgank ilk maçta Alman Falk Petersilka ile, 100 kiloda Mert Şişmanlar, ilk turu maç yapmadan geçerken, ikinci turda Ukraynalı Anton Savytskiy ile karşılaşacak. +100 kiloda Cemal Erdoğan, ilk maçında Alman Johannes Frey’le mücadele edecek.