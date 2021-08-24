Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nın startı bugün veriliyor. Oyunlarda mücadele edecek milli sporcular da açılış seremonisi için olimpiyat köyünde beklemeye geçti. Ay-yıldızlı sporcular, müzikler eşliğinde eğlenceli anlar yaşarken, bir Japon görevlinin Erik Dalı şarkısında oynaması ise renkli görüntülere sahne oldu.
Milli sporcular açılış töreni için hazır
Bugün açılış töreni yapılacak ve 5 Eylül’e kadar devam edecek olan Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda yarışacak milli sporcular, geçiş töreni için hazırlıklarını tamamladı.