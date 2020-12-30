Milli sporcular, hatıra ormanı için fidan dikti

’Şampiyonlar Geleceğe Nefes Oluyor’’ sloganıyla İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından fidan dikme etkinliği düzenlendi. Milli sporcuların adının yaşatılacağı hatıra ormanı için 115 fidan dikildi.
İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ’Şampiyonlar Geleceğe Nefes Oluyor’ sloganıyla düzenlediği, milli sporcuların adının yaşatılacağı hatıra ormanı için, şampiyon sporcuların da katılımıyla 115 fidan dikildi.
Muaythai branşında Avrupa ikincisi milli sporcu Elif Özcan ise "Avrupa’da ve dünyada bayrağımızı temsil ettik. Bunun için antrenörüme çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne katkılarından dolayı çok teşekkür ederim" dedi.
Türkiye Muaythai Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi, teknik direktör ve milli sporcu Halis Avşar ise etkinliğin pandemi döneminde kendileri için moral ve motivasyon kaynağına dönüştüğünü dile getirdi.Organizasyon, 115 fidan dikiminin ardından son buldu.