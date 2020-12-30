Milli sporcular, hatıra ormanı için fidan dikti

’Şampiyonlar Geleceğe Nefes Oluyor’’ sloganıyla İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından fidan dikme etkinliği düzenlendi. Milli sporcuların adının yaşatılacağı hatıra ormanı için 115 fidan dikildi.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ’Şampiyonlar Geleceğe Nefes Oluyor’ sloganıyla düzenlediği, milli sporcuların adının yaşatılacağı hatıra ormanı için, şampiyon sporcuların da katılımıyla 115 fidan dikildi.

Ahmet Cömert Spor Salonu’nun yanında gerçekleşen organizasyona İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ve 115 sporcu katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezi üyeleri ve gençlik liderlerinin de gönüllü olarak yer aldığı organizasyonda, 115 sporcunun ismi dikilen fidanlarda yaşatıldı. Organizasyonda açıklamalarda bulunan Burhanettin Hacıcaferoğlu, sporcuların, çevreye ve doğaya saygılı birer vatandaş olarak yetişmelerinin önemine dikkati çekerek, "Şampiyonlar Geleceğe Nefes Oluyor sloganıyla toplandık. Tüm şampiyonlarımıza ağaç verildi. Şampiyonlarımızın hepsinin bir dikili ağacı olsun istedik. Ağaç bir nefestir. Doğayı ve çevreyi koruyan bir nesil yetiştirmemiz lazım. Gençlerimize de o bilinci vermek istedik. Şampiyon sporcular ve gönüllü gençlerimizle güzel bir etkinlik gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Muaythai branşında Avrupa ikincisi milli sporcu Elif Özcan ise "Avrupa’da ve dünyada bayrağımızı temsil ettik. Bunun için antrenörüme çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne katkılarından dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Türkiye Muaythai Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi, teknik direktör ve milli sporcu Halis Avşar ise etkinliğin pandemi döneminde kendileri için moral ve motivasyon kaynağına dönüştüğünü dile getirdi.

Organizasyon, 115 fidan dikiminin ardından son buldu.