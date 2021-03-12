Milli taekwondoculardan 3 madalya

8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (Turkish Open 2021), ikinci gün müsabakalarıyla devam etti. Türkiye, günü 1’er altın, gümüş ve bronz madalya ile tamamladı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun mücadele ettiği Turkish Open 2021’de ikinci gün büyükler kategorisinde 5 sıklette müsabakalar yapıldı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için olimpik puan veren turnuvada Türk sporcular, ikinci günü 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Türkiye, iki gün sonunda 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalyaya ulaştı.

Turnuvanın ikinci gününde erkekler 54 kilo mücadelesi iki Türk sporcunun finaline sahne oldu. Görkem Polat, finalde Server Balaban’ı yenmeyi başardı. Bu sonuçla Görkem Polat altın, Server Balaban gümüş madalyanın sahibi oldu. Aynı kiloda Sercan Celil Yaşar da bronz madalya elde etti.