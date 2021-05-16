Milli yüzücüler Macaristan yolcusu

Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren ve başarılarıyla göz dolduran Türk yüzücüler, Macaristan’da gerçekleştirilecek Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası’nda mücadele edecek. Organizasyon, 17-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.
Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde başarılarla dolu bir dönemden geçen Türk yüzmesinin yıldızları, 35’inci Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası’nda madalya mücadelesi verecek. 1926 yılında ilk kez düzenlendiği Macaristan’a geri dönen Avrupa Yüzme Şampiyonası, Danube Arena’da gerçekleştirilecek.
Organizasyon, 17-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Olimpiyat Oyunları öncesinde hedef turnuva olan Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye 13’ü kadın toplam 25 kişilik sporcu kafilesiyle yer alacak. 35’inci Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası’na katılacak Türk kafilesinde şu yüzücüler yer alıyor:
Kadın Yüzücüler Erkek Yüzücüler
Selen Özbilen Baturalp Ünlü
Gizem Güvenç Berkay Ömer Öğretir
Beril Böcekler Yiğit Aslan
Deniz Ertan Berke Saka
Ekaterina Avramova Ümitcan Güreş
Sudem Denizli Demirkan Demir
Defne Taçyıldız Metin Aydın
Viktoria Zeynep Güneş Efe Turan
Nida Eliz Üstündağ Melikşah Düğen
Hazal Özkan Yalım Acıkmış
Ece Tanrıverdi Doğa Çelikİlknur Nihan Çakıcı