Milli yüzücüler Macaristan yolcusu

Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren ve başarılarıyla göz dolduran Türk yüzücüler, Macaristan’da gerçekleştirilecek Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası’nda mücadele edecek. Organizasyon, 17-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde başarılarla dolu bir dönemden geçen Türk yüzmesinin yıldızları, 35’inci Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası’nda madalya mücadelesi verecek. 1926 yılında ilk kez düzenlendiği Macaristan’a geri dönen Avrupa Yüzme Şampiyonası, Danube Arena’da gerçekleştirilecek.

Organizasyon, 17-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Olimpiyat Oyunları öncesinde hedef turnuva olan Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye 13’ü kadın toplam 25 kişilik sporcu kafilesiyle yer alacak. 35’inci Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası’na katılacak Türk kafilesinde şu yüzücüler yer alıyor:

Kadın Yüzücüler Erkek Yüzücüler

Selen Özbilen Baturalp Ünlü

Gizem Güvenç Berkay Ömer Öğretir

Beril Böcekler Yiğit Aslan

Merve Tuncel Mert Kılavuz

Deniz Ertan Berke Saka

Ekaterina Avramova Ümitcan Güreş

Sudem Denizli Demirkan Demir

Defne Taçyıldız Metin Aydın

Viktoria Zeynep Güneş Efe Turan

Nida Eliz Üstündağ Melikşah Düğen

Hazal Özkan Yalım Acıkmış

Ece Tanrıverdi Doğa Çelik

İlknur Nihan Çakıcı