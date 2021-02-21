Milliler, Bulgaristan’da

Olimpik Kadın ve Olimpik Erkek Boks Milli Takımları, 72. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası için bugün hava yoluyla Bulgaristan’a hareket etti.

Olimpik Kadın ve Olimpik Erkek Boks Milli Takımları, Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında 21-28 Şubat 2021 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Sofya şehrinde yapılacak olan 72. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası’na katılacak. Milliler bugün hava yoluyla Bulgaristan’a hareket etti.

Milli boksörlerin Olimpiyat Kota Müsabakaları’na özel turnuvalarla hazırlandığını belirten Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Sporcularımız kamplar ve özel turnuvalarla eleme müsabakalarına en iyi şekilde hazırlanıyor. Bu tarz turnuvalar eksiklerimizi görmek için çok önemli. Hedefimiz Tokyo’dan Olimpiyat madalyalarıyla dönmek" dedi.

Milli Takım kafilesi şöyle:

Eyüp Gözgeç (Federasyon Başkanı) Kafile Başkanı

Antrenörler

Cahit Süme (Teknik Direktör), İshak Tiryaki, İsa Daştan, Volkan Sarı, İbrahim Bostancı

Kadınlar

Hatice Akbaş (57 kg), Aycan Güldağı (57 kg), Esra Yıldız (60 kg), Busenaz Sürmeneli (69 kg), Şennur Demir (75 kg)

Erkekler

Batuhan Çiftçi (52 kg), Mizan Aykol (57 kg), Hakan Doğan (57 kg), Necat Ekinci (69 kg), Serhat Güler (75 kg), Bayram Malkan (81 kg), Mücahit İlyas (91 kg), Berat Acar (+91 kg), Mehmetcan Işık (+91 kg)