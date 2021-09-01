2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park’ta Karadağ ile karşılaşıyor. Ay-yıldızlılar, 9. dakikada Cengiz Ünder’in ceza sahası dışından attığı güzel golle 1-0 öne geçti. Kırmızı-beyazlılar, gol sevincini ise Teknik Direktör Şenol Güneş’le paylaştı. Milli oyuncular, golden sonra hep birlikte Güneş’in yanına gelerek birbirlerine sarıldılar ve gol sevinçlerini böyle yaşadılar.
Milliler gol sevincini Şenol Güneş ile paylaştı
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda karşı karşıya geldiği Karadağ karşısında Cengiz Ünder’in attığı golle 1-0 öne geçti. Milliler, gol sevincini Teknik Direktör Şenol Güneş’in yanına giderek kutladı.