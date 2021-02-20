Milliler, İsveç’i 88-80 yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda İsveç’i 88-80 mağlup etti.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsveç’i 88-80’lik skorla yendi. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde oynanan mücadeleyi; Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF CEO’su Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Emin Balcı ve TBF yöneticileri takip etti.

İsveç karşısında müsabakaya Shane Larkin, Melih Mahmutoğlu, Göksenin Köksal, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başlayan milliler, rakibi karşısında mücadelenin ilk yarısını 39-35 önde tamamladı.

Ay-yıldızlılarda Alperen Şengün 24, Buğrahan Tuncer 19 ve Sertaç Şanlı 14 sayıyla oynadı. İsveç’te ise Jonas Jerebko 21 sayı kaydetti.

Milliler, grubundaki son maçında 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Hırvatistan ile karşılaşacak.