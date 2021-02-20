Milliler, İsveç’i 88-80 yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda İsveç’i 88-80 mağlup etti.
İsveç karşısında müsabakaya Shane Larkin, Melih Mahmutoğlu, Göksenin Köksal, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başlayan milliler, rakibi karşısında mücadelenin ilk yarısını 39-35 önde tamamladı.
Ay-yıldızlılarda Alperen Şengün 24, Buğrahan Tuncer 19 ve Sertaç Şanlı 14 sayıyla oynadı. İsveç’te ise Jonas Jerebko 21 sayı kaydetti.Milliler, grubundaki son maçında 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Hırvatistan ile karşılaşacak.