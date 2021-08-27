Milliler, Kanada’yı 77-73 mağlup etti

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye basketbol A Grubu’nda yer alan Türkiye, normal süresi 67-67 biten maçta Kanada’yı 77-73 mağlup etti ve 2’de 2 yaptı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye basketbol A Grubu’nda Türkiye, Musashino Forest Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Kanada’yı 77-73 yendi. 2000, 2004 ve 2012’de altın madalya kazanan güçlü rakibi karşısında ilk çeyreği 20-13 önde bitiren ay-yıldızlı takım, soyunma odasına da 30-30’luk eşitlikle gitti. Kanada, hücumdaki etkili oyunuyla son periyoda 54-45 önde girdi. Kırmızı-beyazlılar, final periyodunda iyi savunma yapsa da Kanada, bitime 6 saniye kala Nikola Goncin’in basketiyle 67-67’lik eşitliği yakaladı. Maçın uzatma bölümünde Türkiye, özellikle Özgür Gürbulak’ın attığı önemli sayılarla rakibine üstünlük kurdu ve karşılaşmadan 77-73 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Kanada’da 33 sayıyla Nikola Goncin olurken, millilerde ise Özgür Gürbulak 28, Uğur Toprak 17 sayı kaydetti.

Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salondan takip etti.

Milli takım, grubundaki 3. maçında yarın TSİ 03.00’te İspanya’yla karşılaşacak.