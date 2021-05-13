Milliler olimpiyat kotası için koşacak

16 Mayıs 2021 tarihinde Çekya’da düzenlenecek olan Avrupa Yürüyüş Takımlar Şampiyonasına 11 sporcu ile katılacak olan milliler, olimpiyat kotası için ter dökecek.

Ülkemizi Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar kategorisinde 4’er sporcu, U20 erkekler kategorisinde de iki sporcu ve U20 kadınlar kategorisinde bir sporcu temsil edecek. Büyük Kadınlar kategorisinde ilk kez 2005 yılında katılan ve sıralamada yer bulamayan Türkiye, bu kez Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal, Evin Demir ve Kader Dost ile en iyi sonucu almaya çalışacak.

Büyük erkeklerde ise Avrupa lideri durumunda bulunan olimpiyat kotalı sporcumuz Salih Korkmaz ile birlikte Sahin Şenoduncu, Abdulselam Imuk ve Selman Ilhan’dan oluşan takımımız, olimpiyat kotası ile birlikte en iyi takım sonucunu almak için mücadele edecek.