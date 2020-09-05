Milliler, Sırbistan maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında karşılaşacağı Sırbistan mücadelesi hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Çalışmayı A Millî Takımdan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR B LİGİ 3. GRUP İKİNCİ MAÇINDA KARŞILAŞACAĞI SIRBİSTAN MÜCADELESİ HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında karşılaşacağı Sırbistan mücadelesi hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Çalışmayı A Millî Takımdan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.