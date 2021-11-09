Milliler, Slovenya ve Polonya maçlarının hazırlıklarına başladı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda oynayacağı Slovenya ve Polonya müsabakalarının hazırlıklarına başladı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşen antrenman öncesi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO’su Ömer Onan ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serap Yücesir, ay-yıldızlılarla kısa bir konuşma yaptı. Ardından Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başlandı. Kırmızı-beyazlılar, antrenmanın basına kapalı bölümünde Slovenya ve Polonya karşılaşmalarının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.