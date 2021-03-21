Millilerden Budapeşte’de 6 madalya, 4 olimpiyat kotası

Macaristan’nın Budapeşte şehrinde düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Kalifikasyon Turnuvası’nda Türkiye toplam 6 madalya ve 4 olimpiyat kotası kazandı.

Tokyo Olimpiyatları Kalifikasyon Turnuvası’nda müsabakalar sona erdi. Türkiye toplam 6 madalya ve 4 olimpiyat kotası kazandı. Son Dünya Şampiyonası’nda da 4 kota alan Türkiye toplam kota sayısını 8’e yükseltti. Son gün mindere çıkan Kerem Kamal altın, Metehan Başar bronz madalyanın sahibi oldu.

Grekoromen stilde 60 kiloda Kerem Kamal, Gürcü rakibi Iraklı Dzimistarishvili’yi 5-1, çeyrek finalde Moldovalı Viktor Chabanu’yu 9-1 sayı tuşuyla, yarı finalde Macar Erik Torba’yı 5-4 yenerek yükseldiği finalde Alman rakibi Etienne Kinsinger’i 5-1 yenerek altın madalya kazandı.

Metehan Başar bronz madalya kazandı

Grekoromen stilde 87 kiloda Metehan Başar repesajda Ermeni rakibi Artur Shahinyan’ı ve üçüncülük maçında Rus rakibi Milad Alirızaev’i yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, Tokyo Olimpiyatları Kalifikasyon Turnuvası’nda serbest stilde Osman Göçen, Süleyman Karadeniz gümüş madalya, Selahattin Kılıçsallayan bronz madalya kazandı. Kadınlarda Evin Demirhan gümüş madalya aldı. Grekoromende de Kerem Kamal altın madalya ve Metehan Başar bronz madalyanın sahibi oldu.

Milliler toplamda 1 Altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı. 4 olimpiyat kotası alan ay-yıldızlılar, Tokyo Olimpiyatları için kota sayısını da 8’e çıkardı.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021, 22:01