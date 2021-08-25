Millilerin rakibi Karadağ’ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım’ın 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri kapsamında 1 Eylül’de İstanbul’da karşılaşacağı Karadağ’ın aday kadrosu açıklandı.
A Milli Futbol Takımı’nın 2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri’nde 1 Eylül’de İstanbul Beşiktaş Park’ta karşı karşıya geleceği Karadağ’ın aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Miodrag Radulovic tarafından belirlenen 23 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:
KALECİ: Milan Mijatovi (MTK Budapeşte), Matija arki (Birmingham City)
ORTA SAHA: Nikola Vukevi (Levante), Neboja Kosovi (Kairat Almaty), Marko Jankovi (Beitar Jerusalem), Aleksandar eki (Partizan), Sead Hakabanovi (Rubin Kazan), Duan Lagator (Wisla Plock), Milutin Osmaji (Cadiz)
FORVET: Fatos Beiraj (Astana), Stevan Joveti (Hertha Berlin), Stefan Mugoa (Incheon United), Uro urevi (Sporting Gijon)
Türkiye-Karadağ maçı 1 Eylül Çarşamba akşamı saat 21.45’te Beşiktaş Park’ta oynanacak. A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri’nde 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Cebelitarık, 7 Eylül Salı günü Amsterdam’da Hollanda ile karşılaşacak.