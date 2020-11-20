Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova’yı serbest bıraktı

NBA’de Doğu Konferansı takımlarından Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova’yı serbest bıraktığını açıkladı.

NBA’de adı Sacramento Kings’ten Sırp oyuncu Bogdan Bogdanovic ile takasta anılan milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın durumu belli oldu. Milwaukee Bucks, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Ersan’ın serbest bırakıldığını duyurdu.

33 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon 63 maçta 6.6 sayı, 4.8 ribaund ve 0.8 asist ortalamaları ile mücadele etti. Milli basketbolcu, Bucks formasını bugüne kadar 583 karşılaşmada terletirken, 9.8 sayı ve 5.7 ribaunda ortalamasıyla oynadı.

Ersan İlyasova, NBA’de Milwaukee Bucks dışında Detroit Pistons, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers ve Atlanta Hawks formaları giydi.