Minik raketler profesyonelleri aratmadı

Osmangazi Belediyesi’nin Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği Osmangazi 8 Yaş Kort Tenisi Turnuvası sona erdi. 23 kulüpten 285 sporcunun mücadele ettiği turnuvada dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar verdi.

Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’nde 24-26 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Osmangazi 8 Yaş Kort Tenisi Turnuvası, final karşılaşmalarıyla sona erdi. Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvada küçük sporcular, kortta profesyonel sporcuları aratmadı. Grup maçlarından itibaren büyük bir heyecana sahne olan turnuva, hafta sonunda oynanan yarı final ve final karşılaşmaları ile tamamlandı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Osmangazi Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar takdim etti. Şampiyon sporcuları tebrik eden Başkan Dündar, “Bursa’ya kazandırdığımız Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri sayesinde çok daha fazla kişi tenis sporunu yapma imkânı buldu. Osmangazi 8 Yaş Kort Tenisi Turnuvası’nda bu yıl 285 sporcu yer aldı. Spor yapmak çocuklarımızın beden ve zihin gelişimine fayda sağlıyor. Ailelerimize de çocuklarını spor yapmaya yönlendirdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.