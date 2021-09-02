Miodrag Radulovic: "Aldığımız puanı sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum"

Karadağ Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Miodrag Radulovic, A Milli Futbol Takımı karşısında elde ettikleri 1 puanı, ortaya koydukları performansla sonuna kadar hak ettiklerini söyledi.
2022 Dünya Kupası Elemeleri G grubu dördüncü maçında Karadağ, deplasmanda karşı karşıya geldiği Türkiye ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Karadağ Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Miodrag Radulovic basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"Türkiye’nin herhangi bir hatası olduğunu düşünmüyorum"
Türkiye Milli Takımı’nın neleri hatalı yaptığının sorulması üzerine ise deneyimli çalıştırıcı, "Türkiye’nin herhangi bir hatası olduğunu düşünmüyorum, biz çok iyiydik. Maçtan önce de dediğimiz gibi kaliteli futbol istedik, başardık. Bu da gruptaki 6 puanı ne kadar göstergesidir. Bunların hepsini hak ettik. Bu puan da bizim performansımızı taçlandırdı. Oyuncularım var güçleriyle mücadele ettiler. Onlar takım ruhunu kaybetmediler, çabaladılar ve bu güzel skoru getirdiler" diye konuştu.