Miralem Pjanic’e taraftarlardan coşkulu karşılama

Beşiktaş’ın yeni transferi Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic’e İstanbul’da siyah-beyazlı taraftarlar coşkulu karşılama yaptı.
Miralem Pjanic daha sonra Beşiktaşlı yetkililerle birlikte alandan ayrıldı.
Beşiktaş’ın yeni transferi Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic’e İstanbul’da siyah-beyazlı taraftarlar coşkulu karşılama yaptı.
Beşiktaş’ın yeni transferi Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic’e İstanbul’da siyah-beyazlı taraftarlar coşkulu karşılama yaptı.
Miralem Pjanic daha sonra Beşiktaşlı yetkililerle birlikte alandan ayrıldı.